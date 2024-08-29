Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari araç yangını

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yangın çıkan seyir halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Otoyolun Gebze geçişi Ankara istikameti Yağcılar mevkisinde Osman A. idaresinde 74 BT 596 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.
Sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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