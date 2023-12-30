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Kuzey Marmara Otoyolu'nda hız denemesi yapan sürücüye ceza - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda hız denemesi yapan sürücüye ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda hız denemesi yapan bir sürücünün sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, sürücünün hız denemesini belirledi. Sosyal medya fenomeni Y.P'ye, hız sınırlarını aşmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda hız denemesi yapan sürücüye ceza
30.12.2023 - 10:23,  Güncelleme: 10:24
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiliyle hız denemesi yapan sürücüye para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sürücünün, Anadolu Yakası'nda Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracıyla hız denemesi yaptığı görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Otoyoldaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, denemenin saatini ve hangi güzergahta yapıldığını belirledi.

Söz konusu aracı kullandığı tespit edilen sosyal medya fenomeni Y.P'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak" maddesinden cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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