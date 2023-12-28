Kuzey Marmara Otoyolu\'nda kaza: 10 ölü, 59 yaralı

Gökçe KARAKÖSE-Altan ÇİMEN/İSTANBUL Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkiinde meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 59 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan 10 kişi başka bir otobüsle Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin de yaralandığı kazanın ardından diğer yolcular, farklı bir otobüsle Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na getirildi. Gelen yolcular arasından bazılarının hafif yara aldığı ve yakınları tarafından hastaneye götürüldükleri öğrenildi. Otogarda bekleyen kazazedelerin yakınları, otobüsten indiklerinde onları sarılarak ve ağlayarak karşıladı.

PATIRTI KOPTU ONA UYANDIK

Kazayı gören Hasan Horasan da, "Çok sis vardı. 2-3 metre görüntü yoktu. O kadar sisliydi. Yolun kenarında insanlar öyle yatıyordu, sağ tarafında da 15-20 kişiye yakın yatıyordu. Kafası kanayan, suratı kan içinde olanlar…" dedi.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Kazazede Esme Tosun, "Bir ses duyduk, bir anda oldu. Sağ tarafımı vurdum. Boynum ağrıyor. Çok sis vardı. Biri geldi bize vurdu. Bizim otobüste duramadı, bariyerlere çarptı" diye konuştu.

"SADECE BURNUNDA KANAMA VAR"

Kayınvalidesi otobüste yaralanan Oğuzhan Ağır, "Kendisi saat 04.45 gibi bizi aradı. Sisten dolayı kaza olduğunu söyledi. Otobüsler birbirine çarpmış sanırım. Bizde kendisinden öyle haberdar olduk. Sadece burnunda kanama var, doktora baktıracağız. ve gözünün altı mor bir şekilde. Kayseri'den geliyorlardı, akşam 19.00'da yola çıkmışlardı. En son Bolu'da görüşmüştük. Sonra Düzce, Sakarya arasında bir yerde böyle bir kaza olmuş" diye konuştu.

"CAM BİRDEN PATLADI"

Senem Yüker, "Nasıl oldu göremedik, her yer sisliydi. Cam birden bire patladı, geldi gözüme değdi. Ortalık biran da karıştı, ne olduğun anlayamadım. Hemen indik aşağıya, bu kadar. Sabaha karşı oldu, saat 4 civarıydı sanırım. Kayseri'den geliyorduk. Kaza sonrası neler oldu hiç bilmiyorum, ben kendimden geçmişimö ifadelerini kullandı. Kazadan hafif yara alan başka bir yolcu "Allah kimseye vermesin. Anlatacağımız bir şey yok. Uyuduk, uyandık, bir patırtı koptu, ona uyandık" dedi. Farklı bir otobüsteki bir yolcu ise ise, "Biz kazaya şahit olmadık, arka taraftaydık. Bizden bir önceki otobüste oldu" ifadelerini kullandı.