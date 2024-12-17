Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza Davası

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te 11 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, sanık S.S, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan müşteki avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların tutuklanmaları ve cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Sanık avukatları, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ifade ederek, olay yerinde keşif yapılmasını, yeniden bilirkişi raporu alınması ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise keşif ve yeniden bilirkişi raporu alınması talebinin reddini, müşteki avukatlarının tutuklama talebine dosyadaki eksik hususlar giderildikten sonra karar verilmesini istedi.

Olay yerinde keşif ve tutuklama taleplerinin reddine, rapor alınması için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3'ü otobüs, biri tır 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan biri 17 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tır şoförü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmiş, E.A, H.A. ve M.D. cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden 50 ACU 195 plakalı Kayseri- İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüsün sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan Kamil Koç'a ait 34 CYN 109 plakalı otobüsün şoförü S.S. ile 01 ZT 460 plakalı tırın sürücüsü O.K, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmış, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Mahkeme heyeti, davanın 20 Eylül'de yapılan ilk duruşmasında tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 3 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.