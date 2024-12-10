Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Otomobil Bariyere Çarptı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Otomobil Bariyere Çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Kaza: Otomobil Bariyere Çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kaza, arkadan gelen bir aracın kameralarına yansıdı.

10.12.2024 00:13  Güncelleme: 00:15
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KUZEY Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Bu sırada ters istikametten sol şeritte süratli ilerleyen diğer sürücüde yoldaki bariyer parçalarına çarpmamak için yaptığı manevra nedeniyle kaza yaptı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli girişinde meydana geldi. İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Bu sırada ters istikamette sol şeritten hızla ilerleyen otomobilin sürücüsü, kaza nedeniyle yolda bulunan bariyer parçalarını son anda fark ederek çarpmamak için menevra yaptı. Kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyeti kaybettiği otomobil de kendi etrafında dönerek hiçbir araca çarpmadan yol kenarındaki yeşil alana çıktı. O anlar arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Otomobil Bariyere Çarptı - Son Dakika

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