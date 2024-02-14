Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Taksinin Beton Bariyere Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Murat SOLAK/ İSTANBUL, ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi şoförü gişedeki beton bariyere çarptı. Kazada taksi şoförüyle yolcu ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Reşadiye Gişeleri'nde meydana geldi. İddiaya göre; Levent Şahin yönetimindeki 34 TFU 46 plakalı taksi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Levent Şahin araç içerisinde sıkışırken, aracın arka koltuğunda oturan yolcu Duygu Çiftçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu şoför bulunduğu yerden çıkarıldı. Taksi şoförü ve yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle 2 gişe trafiğe kapatıldı.Taksinin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından gişeler trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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