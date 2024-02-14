Kuzey Marmara Otoyolu'nda Taksinin Beton Bariyere Çarpması Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Taksinin Beton Bariyere Çarpması Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Taksinin Beton Bariyere Çarpması Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı

İstanbul Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, taksi şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek gişedeki beton bariyere çarptı. Kazada taksi şoförü hayatını kaybederken, yolcu ağır yaralandı. Olay sonucunda 2 gişe trafiğe kapatıldı ve polis inceleme başlattı.

14.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TAKSİ GİŞELERDEKİ BETON BARİYERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 1 YARALI(Ölenin fotoğrafıyla)

Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi şoförü gişedeki beton bariyere çarptı. Kazada taksi şoförü hayatını kaybetti; yaralanan yolcunun durumu ise ağır.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Reşadiye Gişeleri'nde meydana geldi. İddiaya göre; Levent Şahin yönetimindeki 34 TFU 46 plakalı taksi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Levent Şahin araç içerisinde sıkışırken, aracın arka koltuğunda oturan yolcu Duygu Çiftçi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu şoför bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan taksi şoförü hayatını kaybetti; yaralanan yolcunun durumu ise ağır. Polis ekipleri kaza yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle 2 gişe trafiğe kapatıldı.Taksinin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından gişeler trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Marmara, İtfaiye, Güvenlik, Ölüm, Yaralanma, İstanbul, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda Taksinin Beton Bariyere Çarpması Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 18:06:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Taksinin Beton Bariyere Çarpması Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement