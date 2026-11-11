Kuzey Marmara Otoyolu\'nda tıbbi atık yüklü kamyonete çarpan TIR\'da 1 kişi yaralandı

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran tıbbi atık yüklü kamyonete TIR arkadan çarptı. Kaza sırasında kamyonette bulunan tıbbi atıklar yola savruldu. Yaralanan TIR şoförü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre tıbbi atık yüklü kamyonetin sürücüsü, lastiği patladığı için emniyet şeridinde aracı durdurdu. Aynı yönde seyir halindeki KU 0160 AK yabancı plakalı TIR, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki tıbbi atıklar yola savrulurken TIR sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak 2 şeridi trafiğe kapattı. TIR şoförüne ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. TIR şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.