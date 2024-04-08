Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 Tırın Karıştığı Kaza: 2 Yaralı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: Yedi kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Yatağan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Z.K. ve A.Ö. idaresindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada yedi kişi yaralandı ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Trafik polisi ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.