Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 Tırın Karıştığı Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 Tırın Karıştığı Kaza: 2 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde seyreden iki tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve tırlardaki kargo paketleri otoyola savruldu. İtfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sıkışan bir sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve yaralı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, tırların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

08.04.2024 02:29  Güncelleme: 02:29
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti Riva kavşağında, Nabi A. idaresindeki 54 RG 072 plakalı tır, Uğur H. yönetimindeki 06 ED 9924 plakalı, kargo firmasına ait tıra arkadan çarptı.

Ardından tırlardan biri devrilerek sağ şeritteki, diğeri de sol şeritteki bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle tırdaki kargo paketleri, otoyola ve alt çevre yoluna savruldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan Nabi A, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı 2 sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, tırların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 Tırın Karıştığı Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 Tırın Karıştığı Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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