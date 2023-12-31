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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
31.12.2023 - 16:57,
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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Körfez geçişi Sevindikli mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle otomobil ve ciplerin bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Araçları kaldırma çalışması sürerken, yolun Ankara yönünde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli bölgesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiş olup, can kaybı olmayıp 4 hafif yaralı bulunmaktadır. Yaralılar hastanelere sevk edilmiş olup, trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Lütfen trafik kurallarına uyalım!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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