Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Kazanın Yargılama Süreci Başladı

07.04.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Aralık 2023'te 11 kişinin öldüğü kazada sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşma ertelendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, 28 Aralık 2023'te 11 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müştekiler ve avukatları katıldı.

Söz alan müşteki avukatları, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Bir müştekinin adresinin belirlenerek beyanının alınması için talimat yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanların da aralarında olduğu 3'ü otobüs, 1'i tır 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan biri ise 17 Ocak 2024'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tır şoförü O.K., Adapazarı Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmiş, E.A, H.A. ve M.D. cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden 50 ACU 195 plakalı Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüsün sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan Kamil Koç'a ait 34 CYN 109 plakalı otobüsün şoförü S.S. ile 01 ZT 460 plakalı tırın sürücüsü O.K, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmış, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Mahkeme heyeti, davanın 20 Eylül 2024'te yapılan ilk duruşmasında tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.

Kazada ölen Hüseyin Kamil Yıldız'ın eşi Merve Yıldız'ın avukatı Memduha Yılmaz Yıldız, ilk duruşmada, hafif ticari aracın direksiyon ve güneşliğindeki DNA'ların, aynı araçtaki Hilmi Yıldız'ın DNA'ları ile karşılaştırılmasını istemiş, Adli Tıp raporunda hafif ticari aracın güneşliğinde bulunan kan örneklerinin Hilmi Yıldız ile eşleştiği belirtilmişti.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız'ın amcası, müşteki sanık Hilmi Yıldız hakkında açılan dava, mahkeme dosyasıyla birleştirilmişti.

Sanıklar hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Aralık, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:25:18. #7.12#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Kazanın Yargılama Süreci Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.