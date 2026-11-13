Kuzey Santander'de askeri tabura İHA saldırısında 4 asker öldü, 5 asker yaralandı - Son Dakika
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Kuzey Santander'de askeri tabura İHA saldırısında 4 asker öldü, 5 asker yaralandı

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Kuzey Santander'de askeri tabura düzenlenen bomba yüklü İHA saldırısında 4 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı. Saldırıda İHA'dan atılan 20 patlayıcı kullanılırken Cumhurbaşkanı de la Espriella, sorumluların tespiti için güvenlik kuvvetlerini seferber etmesini istedi.

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde askeri tabura düzenlenen bomba yüklü İHA saldırısında 4 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Ulusal basına göre, ordu bünyesindeki 10. Kara Operasyonları Taburu'na bağlı birliklerin Barco La Silla köyünde yürüttüğü operasyonlar sırasında düzenlenen saldırıda, İHA'dan atılan 20 patlayıcı kullanıldı.

Saldırıda 4 profesyonel asker yaşamını yitirirken, bazıları ağır 5 asker yaralandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ölen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sorumluların tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerinin tüm istihbarat, araştırma ve operasyonel kapasitesinin seferber edilmesini isteyen de la Espriella, "Vatanımızın dört kahramanı, Kuzey Santander'in Tibu kentinde narkoteröristler tarafından dronlardan atılan patlayıcılarla alçakça katledildi. Askerlerimizin ölümünden derin bir üzüntü duyuyor, bu acı günlerinde ailelerinin acısını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Ordudan yapılan açıklamada, "Kolombiya Ulusal Ordusu, uluslararası insancıl hukuku ihlal eden ve askerlerimizin hayatını tehlikeye atan bu tür teknolojilerin ve geleneksel olmayan patlayıcı cihazların ayrım gözetmeksizin kullanılmasını kesin bir dille kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kolombiya'nın kuzeyindeki Bolivar yönetim bölgesinde 8 Kasım'da askeri üsse düzenlenen bomba yüklü İHA saldırısında, 5 asker hayatını kaybetmiş, 33'ten fazla asker yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı de la Espriella, 4 Kasım'daki açıklamasında, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri başta olmak üzere yasa dışı silahlı yapıların liderlerinin tespit edilerek yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi talimatını vermişti.

Kaynak: AA
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