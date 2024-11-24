Kuzey Sumatra'da Heyelan ve Sel Felaketi

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CAKARTA, 24 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde cumartesi günü meydana gelen heyelan ve sel felaketlerinde 6 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.

Kuzey Sumatra Arama ve Kurtarma Ofisi Operasyonel Birim Başkanı Kamellia, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, iki bölgede doğal afet meydana geldiğini söyledi. Padang Lawas bölgesinde yerel saatle 01.00'de meydana gelen heyelan 4 kişinin ölümüne ve 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Öte yandan Güney Tapanuli bölgesini yerel saatle 01.30'da vuran sel felaketinde ise 2 bölge sakini hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.