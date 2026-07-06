Kuzeydoğu İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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Kuzeydoğu İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

06.07.2026 13:10
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Meteoroloji, Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de yerel kuvvetli sağanak bekliyor. Dikkatli olun!

Yurdun kuzeydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de, yarın ise Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Ardahan, Erzurum, Artvin, Güncel, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzeydoğu İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika

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