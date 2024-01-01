Kuzguncuk Masterleri, Yeni Yılı Denize Girerek Kutladı

Yeni yılı Kuzguncuk'ta denize girerek kutladılar

İSTANBUL - Üsküdar Kuzguncuk'ta yıllardır yaz kış demeden denize giren 'Kuzguncuk Masterleri' grubu yeni yıla da denize girerek girdiler.

Üsküdar Kuzguncuk'ta yaz kış demeden denize giren ve 'Kuzguncuk Masterleri" olarak bilinen grup, 2024 yılına denizde 'merhaba' dedi. Yaşları 40 ile 50 yaş arasında olan grup üyeleri, soğuk havaya aldırış etmeden denize girerek 2024 yılına girdi.

Yeni yıla denizde yüzerek giren Faruk İlguy, "Herkese yeni yılda mutluluklar diliyoruz. Biz her sene yaptığımız gibi geleneksel hale gelen denize girerek kutlama yapıyoruz. Bizim sloganımız var. Deniz bizi seviyor biz denizi seviyoruz. Dolayısıyla yeni yılı her yıl denizde giriyoruz" dedi.

Yeni yıla denizde giren Mehmet Serkan Özten, "biz de Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geliyoruz her yıl buraya. Spor bizi birleştiriyor. Ayrı düşüncelerdeyiz belki ama buraya gelip kardeşçe denize giriyoruz. 2024 ülkemize barış,huzur ve kardeşlik getirsin dedi.