KWORKS Girişimcilik Merkezi'nin 10. dönem hızlandırma programı başladı

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Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi-KWORKS'ün gerçekleştirdiği Hızlandırma Programları kapsamında 10. dönem başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl gerçekleştirilecek "Hızlandırma" ve "Ön Hızlandırma" programlarına toplam 21 girişim kabul edildi. "Hızlandırma Programı", teknoloji tabanlı çözümler geliştiren ve hızlı ölçeklenme potansiyeli olan sürdürülebilir girişimlerin, sağlam temellere inşa edilerek ilerlemelerine yönelik çalışıyor.

Program, teknoloji ve pazar doğrulama aşamalarını hızlıca gerçekleştiren ve ürün ve hizmetlerini müşterileriyle buluşturarak ticarileşmeyi amaçlayan girişimlerin desteklendiği bir süreç takip ediyor.

"Ön Hızlandırma Programı" ise sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli oluşturma potansiyeline sahip girişimlerin iş fikirlerini doğrulamalarına destek oluyor.

KWORKS program boyunca eğitim, mentorluk, teknolojik altyapı, hukuk danışmanlığı, müşteri ve yatırımcı tanıştırmaları gibi desteklerle iş modelini ispatlamış girişimlerin hızla ölçeklenmelerini sağlıyor.

KWORKS'24 Hızlandırma Programına katılmaya hak kazanan girişimler şunlar oldu:

Boly, Cool Card, Parny, Qapera, QuizModeOn, SC&P, Stellium.

KW0RKS'24 Ön Hızlandırma Programına Katılmaya Hak Kazanan Girişimler ise Artaist AI, GingerLive, Heartwise, Hekades, IngrEats, Leagle, Lookfor AI, Medusa, Mobilib, Propose, Uplico, Visitwrap, Yeşilbağ, Zektor oldu.