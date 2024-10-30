KYB Başkanı Talabani: Hükümet Kurma Sürecini Uzatmamalıyız - Son Dakika
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KYB Başkanı Talabani: Hükümet Kurma Sürecini Uzatmamalıyız

Bafel Talabani, IKBY'de hükümet kurulum sürecini hızlandırmak için tüm partilerle diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

30.10.2024 16:18
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Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hükümet kurulum sürecini uzatmak istemediklerini belirterek, "tüm siyasi partilerle diyaloğa hazır olduklarını" söyledi.

KYB lideri Talabani, Erbil'de Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IKBY'deki siyasi partilerin daha yakın çalışması gerektiğine inandığını belirten Talabani, "Birbirimize saygı duymak ve birbirimizi tanımak önemli. Kürdistan Bölgesi'nde yeni bir muhalefet (Süleymaniye merkezli Yeni Nesil Hareketi) ortaya çıktı ve tüm son gelişmeleri dikkate almalıyız." ifadelerini kullandı.

Talabani, her ülkenin güçlü bir muhalefete ihtiyacı olduğu yorumunda bulunarak, "Küçük partilere hükümeti izlemek için önemli bir sorumluluk taşıdıklarını vurgulamak istiyorum." dedi.

Hükümet kurma sürecini uzatmak istemediklerini dile getiren Talabani, "Tüm partilerin siyasi sürece katılmasını teşvik eden bir ortam oluşturmalıyız. Yeni bir hükümet kurmak için tüm siyasi partilerle diyaloğa hazırız." diye konuştu.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Büro Üyesi Hemin Hawrami de kurulacak yeni hükümette hiçbir tarafı veto etmeyeceklerini belirterek, parti ziyaretleri için bir ekibin kurulduğunu ve tüm taraflarla konuşacaklarını açıklamıştı.

Yeni Nesil Hareketi ve Yekgirtu yeni hükümette yer almayacaklarını duyururken, Komel ise seçimlerde "hile yapıldığını" iddia ederek mecliste yer almayacağını duyurmuştu.

IKBY milletvekili seçimleri

IKBY'de yaklaşık 2 yıl gecikmeli olarak 20 Ekim'de gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin nihai sonuçlarına göre, KDP birinciliğini ve KYB ikinciliğini korurken, Yeni Nesil üçüncü ve Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ise dördüncü oldu.

Seçim sonuçlarının onaylanmasından sonra en çok oyu alan birinci partinin hükümeti kurması için 90 günlük süresi bulunuyor.

5'i kotalara ayrılan 100 sandalyeli mecliste KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye elde etti.

Kaynak: AA

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