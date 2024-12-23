KYB ve DEM Liderleri Erbil'de Buluştu

Güncel

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile Erbil'de bir araya geldi.

KYB resmi internet sitesi 'Pukmedia'da yer alan haberde, KYB lideri Talabani ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ve beraberindeki heyetin Erbil'deki KYB siyasi büro ofisinde görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede özellikle Suriye olmak üzere Orta Doğu'daki siyasi durumun ele alındığı ifade edildi.