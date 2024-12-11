KYGM\'den asansör iddialarına yalanlama

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Bartın Mehmet Rıfat Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda asansörün düştüğü iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

KYGM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Bartın Mehmet Rıfat Efendi Yurdu'nda asansörün düştüğü iddiası doğru değildir. Mehmet Rıfat Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda asansörün düşmesi iddiasıyla ilgili olarak yapılan inceleme ve kamera kayıtlarına göre asansörün normal bir şekilde kata indiği, öğrencinin indikten sonra herhangi bir panik yaşamadığı ve şikayette bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu haberde yer alan Bartın Yurdu'nda asansörün daha önce de düştüğü ve bir öğrencinin yaralandığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Yurt asansörlerimizin tüm teknik kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Yurtlarımızda öğrencilerimizin güvenliği ve konforu her zaman birinci önceliğimizdir." denildi.