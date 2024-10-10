KYGM'den YURTLİG Spor Turnuvaları

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYGM) her yıl düzenlediği spor turnuvaları, yeni dönemde YURTLİG adıyla lig formatında gerçekleştirilecek.

KYGM'den yapılan açıklamaya göre, yurtlarda kalan öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, sporu bir yaşam tarzı haline getirmelerini sağlamak, dostluk ve kardeşlik ruhuyla yarışmanın önemini vurgulayarak yeni arkadaşlar edinmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen spor turnuvaları, 38 daldaki yarışmalara sahne olacak.

Yurtlar arası spor etkinliklerine, yurtlardaki spor kurslarında eğitim gören öğrenciler katılabilecek. 15 Ekim'de başlayacak spor kursları, uzman eğitmenler tarafından verilecek.

YURTLİG etapları, kurslara katılan öğrencilerden oluşan il/ilçe karmaları, bölge elemeleri ve Türkiye şampiyonasından oluşacak. Turnuvalar, 31 Aralık'ta il karmalarının bildirilmesi sonrası başlayacak.

Yurtlarda kalan öğrenciler, ücretsiz hizmete sunulan spor kurslarına kendilerine gönderilen link üzerinden başvurabiliyor. Geçen yıl 111 bin 559 öğrencinin katıldığı kurslara bu yıl 200 bin öğrencinin başvurması bekleniyor.