KYK Kampüsü'ne İzinsiz Giren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KYK Kampüsü'ne İzinsiz Giren Şüpheli Gözaltına Alındı

KYK Kampüsü\'ne İzinsiz Giren Şüpheli Gözaltına Alındı

Sivas'ta KYK kampüsüne izinsiz giren M.Y. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

06.10.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİVAS'ta, kız öğrencilerin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kampüsüne izinsiz giren şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde kız öğrencilerin kaldığı Binali Yıldırım KYK kampüsünde yaşandı. Kampüste şüpheli bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada M.Y. isimli şüphelinin tel örgülere zarar vererek kampüse girdiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kredi Yurtlar Kurumu, Kredi Yurtlar Kurumu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel KYK Kampüsü'ne İzinsiz Giren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
16:21 Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı
16:18 Para var huzur var Neymar kendisine ada satın alıyor Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor
16:16 BBP’den vahşi cinayetlere karşı idam talebi BBP'den vahşi cinayetlere karşı idam talebi
15:59 Mahmut Çorumlu’nun görev değişikliğine Nedim Şener’den tepki Mahmut Çorumlu'nun görev değişikliğine Nedim Şener'den tepki
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
15:45 Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor
15:45 Sıla bebek için umutlar tükeniyor, ilaçlara tepki vermiyor Sıla bebek için umutlar tükeniyor, ilaçlara tepki vermiyor
15:21 Oktay Derelioğlu’nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın’la yakalanınca olanlar oldu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın'la yakalanınca olanlar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 23:31:48. #1.13#
SON DAKİKA: KYK Kampüsü'ne İzinsiz Giren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement