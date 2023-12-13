KYK Yurdunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki KYK yurdunda kalan 34 üniversite öğrencisi, kahvaltıdan sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Öğrencilerin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Olay, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu'ndaki KYK Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler sabah kahvaltısında reçel, beyaz peynir, zeytin ve patates kavurması yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen 34 öğrenci farklı zamanlarda Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavilerine başlanan öğrencilerden 11'i hastanede yer kalmadığı gerekçesiyle tedbiren Ereğli ilçesindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavisi devam eden öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıdalardan numune aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.