 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KYK Yurdunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi

KYK Yurdunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki KYK yurdunda kalan 34 üniversite öğrencisi, kahvaltıdan sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Öğrencilerin tedavisi sürüyor.

KYK Yurdunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
13.12.2023 - 17:08,
Abone Ol

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki KYK yurdunda kalan 34 üniversite öğrencisi, kahvaltıdan sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Öğrencilerin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Olay, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu'ndaki KYK Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler sabah kahvaltısında reçel, beyaz peynir, zeytin ve patates kavurması yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen 34 öğrenci farklı zamanlarda Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavilerine başlanan öğrencilerden 11'i hastanede yer kalmadığı gerekçesiyle tedbiren Ereğli ilçesindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavisi devam eden öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıdalardan numune aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Hisarcık, Alaplı, Soruşturma, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KYK Yurdunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43
Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43 Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 17:14:22. #1.11#
SON DAKİKA: KYK Yurdunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement