Mbappe'nin Gol Kuraklığı ve Bayern Sınavı

07.04.2026 16:22
Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Real Madrid'de son iki aydır gol atamıyor ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Performansındaki düşüş ve takıma entegrasyon sorunları dikkat çekiyor. Mbappe'nin son golü 8 Şubat'ta Valencia'ya karşı gelmişti. Bu maç, onun için önemli bir test niteliği taşıyor.

Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Real Madrid forması altında son iki aydır gol atamıyor, son golünü 8 Şubat'ta Valencia'ya karşı attı. Şimdi, PSG döneminde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasına engel olan Bayern Münih ile karşılaşacak. Bu sezon toplamda 38 gol atan Mbappe, diz sakatlığı sonrası sahalara döndü, ancak performansı ve takıma entegrasyonu sorun teşkil ediyor.

Real Madrid, teknik direktör Arbeloa yönetiminde, Mbappe olmadan beş maçlık galibiyet serisi yakaladı ve takım kolektif bir oyun sergiledi. Ancak Mbappe'nin geri dönüşüyle birlikte, özellikle Vinicius ile birlikte oynadığında, takımın savunma yönünde kayıplar yaşadığı gözlemleniyor. Bayern maçında hücum hattının Vinicius ve Mbappe'den oluşması bekleniyor, bu da onların etkinliği için önemli bir test olacak.

Mbappe, bu sezon 36 maçta 38 gol atarak etkileyici rakamlara ulaştı, ancak son dönemdeki gol kuraklığı dikkat çekmeye başladı. Milli takımda formunu koruduğunu gösteren performanslar sergiledi. Bayern'e karşı geçmişte hem başarılı hem de başarısız maçları olan Mbappe, yedi karşılaşmada üç gol attı. Madrid, onu hücumdaki önemli bir koz olarak görüyor, ancak kolektif çaba bu maçta belirleyici olacak.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
