Mbappe'nin Gol Kuraklığı ve Bayern Sınavı

Fransız futbolcu Kylian Mbappe, Real Madrid forması altında son iki aydır gol atamıyor, son golünü 8 Şubat'ta Valencia'ya karşı attı. Şimdi, PSG döneminde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasına engel olan Bayern Münih ile karşılaşacak. Bu sezon toplamda 38 gol atan Mbappe, diz sakatlığı sonrası sahalara döndü, ancak performansı ve takıma entegrasyonu sorun teşkil ediyor.

Real Madrid, teknik direktör Arbeloa yönetiminde, Mbappe olmadan beş maçlık galibiyet serisi yakaladı ve takım kolektif bir oyun sergiledi. Ancak Mbappe'nin geri dönüşüyle birlikte, özellikle Vinicius ile birlikte oynadığında, takımın savunma yönünde kayıplar yaşadığı gözlemleniyor. Bayern maçında hücum hattının Vinicius ve Mbappe'den oluşması bekleniyor, bu da onların etkinliği için önemli bir test olacak.

Mbappe, bu sezon 36 maçta 38 gol atarak etkileyici rakamlara ulaştı, ancak son dönemdeki gol kuraklığı dikkat çekmeye başladı. Milli takımda formunu koruduğunu gösteren performanslar sergiledi. Bayern'e karşı geçmişte hem başarılı hem de başarısız maçları olan Mbappe, yedi karşılaşmada üç gol attı. Madrid, onu hücumdaki önemli bir koz olarak görüyor, ancak kolektif çaba bu maçta belirleyici olacak.