Milas Belediyesi'nin Labranda Su Markası, Datça Belediyesi'nin Sosyal Tesislerinde Satılacak

22.01.2026 14:30  Güncelleme: 15:48
Milas Belediyesi'ne ait Labranda Su, sosyal tesislerde satışa sunulmak üzere Datça Belediyesi ile anlaşma sağladı. Ürünlerin ilk sevkiyatı gerçekleştirildi.

(MUĞLA)- Milas Belediyesi'ne ait Labranda Su, gerçekleşen görüşmelerin ardından Datça Belediyesi sosyal tesislerinde de satılacak.

Milas Belediyesi'ne ait Labranda Su Fabrikası'nda üretimler devam ederken; hizmet kapasitesi de genişletiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris, Bodrum ve Yatağan Belediyeleri'nin sosyal tesislerinde satışı yapılan Labranda Su'yun yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından Datça Belediyesi sosyal tesislerinde de satışına başlanacak.

Milas için önemli bir yere sahip olan, Labranda Antik Kenti'nin tarihi zenginliklerinden beslenen, özgün tarihi ve sağlıklı içim deneyimi ile Milas'ın yanı sıra farklı bölgelerde de vatandaşların tercih ettiği bir lezzet olan Labranda Su'yun Datça Belediyesi'ne ilk sevkiyatı gerçekleşti. İlk parti ürünler, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür tarafından Datça Belediye Başkan Yardımcısı Ali Acar'a teslim edildi.

Kaynak: ANKA

Milas Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

