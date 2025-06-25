Ladik Kaymakamı Özbalta\'dan mahalle ziyaretleri

Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta mahalle ziyaretlerine başlayarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

Budakdere ve Oymapınar mahallelerinde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Özbalta, mahallelerin sorunları ve çözümlerini kurum müdürlerine not aldırdı.

Kaymakam Özbalta, Oymapınar Mahallesi'nde, 1993 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şehit edilen öğretmen Ayhan Kural'ın da mezarını ziyaret ederek dua etti.

Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta'ya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek de eşlik etti.

Kaymakam Kartal'a ziyaretinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seyit Ahmet Tablacı da eşlik etti.