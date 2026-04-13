Lafarge'ın IŞİD'e Ödemeleri Mahkeme Kararıyla Tescillendi

Fransız çimento devi Lafarge'ın Suriye iç savaşı sırasında üretimi sürdürmek adına IŞİD ve benzeri cihatçı gruplara ödeme yaptığı mahkeme kararıyla tescillenirken, karar çok uluslu şirketlerin çatışma bölgelerindeki faaliyetlerinin etik ve hukuki sınırlarını yeniden tartışmaya açtı.

Lafarge hakkında Fransa'da görülen davada mahkeme, şirketin Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için IŞİD ve bağlantılı cihatçı gruplara finansal kaynak sağladığına hükmetti. Karara göre şirket, 2013-2014 yılları arasında alt şirketi aracılığıyla yaklaşık 5,6 milyon euro ödeme yaptı. Mahkeme, bu ödemelerin yalnızca yerel güvenlik maliyeti değil, doğrudan silahlı örgütlerin ekonomik kapasitesini güçlendiren bir finansman mekanizması olduğunu vurguladı. Şirkete 1,3 milyon euro para cezası verilirken, sekiz eski çalışan da suçlu bulundu.

Davanın en dikkat çekici yönlerinden biri, yalnızca kurumsal yapının değil, üst düzey yöneticilerin de sorumlu tutulması oldu. Eski CEO Bruno Lafont, ödemelerden haberdar olmadığı yönündeki savunmasına rağmen altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Isabelle Prévost-Desprez, şirketin cihatçı gruplarla 'fiili bir ticari ilişki' kurduğunu belirterek, bu tür finansal ilişkilerin terör örgütlerinin hem bölgesel hem de uluslararası eylem kapasitesini artırdığına dikkat çekti.

Suriye İç Savaşı sırasında birçok uluslararası şirket bölgeden çekilirken, Lafarge'ın faaliyetlerini sürdürme kararı dikkat çekmişti. Şirketin kuzey Suriye'deki çimento fabrikası, çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde üretime devam etti. Fransız basınında yer alan araştırmalar, şirketin farklı silahlı gruplarla temas kurarak operasyonlarını sürdürdüğünü ortaya koymuştu.

Mahkeme kararında, Lafarge'ın sağladığı finansmanın dolaylı olarak Avrupa'daki terör eylemlerine de katkı sunduğu ifade edildi. Bu bağlamda dava, terörle mücadelede yalnızca askeri yöntemlerin değil, finansal ağların da hedef alınması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Lafarge, benzer suçlamalarla daha önce ABD'de de yargılanmış ve 778 milyon dolarlık para cezasını kabul etmişti. Fransa'daki bu son karar, şirketin uluslararası hukuk önünde ikinci kez mahkûm edilmesi anlamına geliyor.