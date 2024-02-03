Lahey\'deki Tren İstasyonunda Filistin\'e Destek İçin Oturma Eylemi Düzenlendi

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki tren istasyonunda, Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi.
Tren istasyonunda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak "ateşkes" çağrısı yaptı.
Eylemciler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi.
Ellerinde "Savaş suçlarını durdur", "İsrail Gazze'yi öldürüyor" ve "75 yıldır etnik temizlik, baskı, apartheid ve soykırım, yeter artık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", "Özgür Filistin" ve "Hollanda utanç verici, ellerin kanlı" sloganları attı.
Hollandalı gösterici Tsjalline Boorsma, AA muhabirine yaptığı konuşmada, Gazze'ye insani yardıma izin verilmemesini "korkunç" bulduğunu söyledi.
Yardım malzemeleri ile dolu tırların sınırda beklediğine dikkat çeken Boorsma, "İsrail hükümeti bunlara izin vermiyor. İsrail'deki insanlar da buna isyan ediyor. Bunun insanlığa ve çocuklara karşı suç olduğunu görüyorlar çünkü herkes barış istiyor. Tek çözüm ateşkestir. Yani sadece barış olması gerekiyor." dedi.
Boorsma, "Durum o kadar vahim ki Avrupa ve ABD şu anda yardım etmek için hiçbir şey yapmıyor, hatta tam aksine ekstra silah ve destek gönderiyorlar. Bunun bir insanlık ve savaş suçu olduğu çok açık." ifadesini kullandı.
Perşembe akşamı Lahey'de yapılan oturma eylemine polis müdahale etti
Perşembe akşamı polis tarafından müdahale edilen ve sonlandırılan Lahey'deki oturma eyleminde gözaltına alınan soyadını vermek istemeyen Filistinli Fatima da barışçıl gösteri için burada olduklarını söyledi.
Fatima, "Megafon kullanmayacağız, sesimizi kullanacağız ama biz yine de sesimizi yüksek sesle duyuracağız." diye konuştu.
Perşembe günü Lahey'de yapılan oturma eyleminde polisin herkese şiddet kullandığını belirten Fatima, "Perşembe akşamı her zamanki gibi yaptığımız oturma eyleminde megafon kullanıyorduk fakat polis bunun yasak olduğunu söyledi. Biz de Filistin'de ölenler için sessiz kalmayacağımızı bildirdik. Daha sonra yaklaşık 40 polis eylemi durdurmaya çalıştı ve bana megafonu bırakmazsam eylemi durduracaklarını söyledi." ifadesini kullandı.
Fatima, şöyle devam etti:
"Ben megafonu bırakmayınca polis elimden aldı ve beni itti. Video görüntülerinde görebilirsiniz. Bana ve kuzenime saldırdı. Onu yere yatırdı ve eylemdeki herkese saldırdı. Hatta engelli ve yaşlılara bile saldırdı. Polis, kolu kırık olan Filistinli bir göstericiye, kolunun kırık olduğunu söylemesine rağmen saldırdı ve hastanelik etti."
Polise hakaretten ve emre uymamaktan gözaltına alındığını, iki saat sonra serbest bırakıldığını ifade eden Fatima, "(Önceki eylemlerde) Hiçbir sorunumuz yoktu. Oturma eylemlerimizi genelde megafonla yapıyoruz, bu 14 şehirde de böyleydi, neden sadece Lahey'de böyle oldu. Yani bu kasıtlı yapılmış bir şey. Megafon ile eylem için izin istemenize gerek yok, bunu yapabilirsiniz." dedi.
Perşembe akşamı 15 tren istasyonunda yapılan oturma eylemlerden biri Lahey kentinde yapılmıştı. Polis megafon kullanıldığı gerekçesiyle eyleme müdahale etmiş ve istasyonda bulunan göstericilere şiddet kullanarak eylemi sonlandırmıştı.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Lincoln Henrique, Brezilya ekibi RB Bragantino'ya satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. 25 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü sağlık kontrolü için Brezilya'ya gidecek. Yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro.
Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Merkez Bankası'nın başkanlık koltuğuna halihazırda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Karahan getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunması sonrası dolarda hareketlilik yaşandı. Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından 5 dakika önce saat 22.00'de 30.43 lira olan dolar/TL kuru, Gaye Erkan'ın istifasını açıklamasından sonra 10 kuruş birden yükselerek 30.53'e çıktı.
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı Meyadin ilçesinde, Suriye ordusunun saflarında yer alan İran destekli gruplara aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda Mezar Ali Üssü'nde ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Deyrizor çevresindeki gerilim ise devam ediyor.
Galatasaray antrenörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Muhabirin "direkten dönen topunuz yok" sözlerine karşılık veren Buruk, "Direkten dönen top yok ama verilmeyen penaltı var, onu atlamayalım. Birçok maçta olduğu gibi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklama yaptı. Hafize Gaye Erkan'ın aldığı kararın tamamen şahsi ve kendi takdiri olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü iş birliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, istifa etti. Erkan, "Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
CHP'de 4'ü büyükşehir 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu. CHP'nin adayları Gaziantep'de Muzaffer Ertürk, Kahramanmaraş'ta Zeynep Özbaş Arıkan, Kocaeli'de Atasoy Bilgin, Mardin'de Ömer Durak oldu.
Son Dakika › Güncel › Lahey'deki Tren İstasyonunda Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemi Düzenlendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?