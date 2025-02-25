Laiklik Meclisi'nden Iptal Kararına Destek - Son Dakika
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Laiklik Meclisi'nden Iptal Kararına Destek

Laiklik Meclisi, alkollü içeceklerin yasağının iptalini destekledi, İstanbul Valiliği'ni gereğini yapmaya davet etti.

25.02.2025 16:46
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(ANKARA)- Laiklik Meclisi, İstanbul Valiliği'nin alkollü içeceklerin halka açık alanlarda tüketiminin yasaklanma talebinin mahkeme tarafından iptal etmesine ilişkin, "Laiklik Meclisi olarak bu ülkede artık çok az da olsa hala bağımsız ve tarafsız karar verebilen, anayasamızın öngördüğü laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklerine uygun hüküm veren yürekli hakimler olduğunu gösteren bu iptal kararına sonuna kadar sahip çıkıyor; İstanbul Valiliği'ni, bu karar doğrultusunda gereğini yapmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Laiklik Meclisi, İstanbul Valiliği tarafından alkollü içeceklerin halka açık alanlarda tüketilmesinin yasaklanma talebinin mahkeme tarafından iptal edilemsine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, iptal kararının laik düzene olan bağlılığı güçlendirdiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin karar sonucunda göreve davet edildiği açıklamanın tamamı şöyle:

"İstanbul Valiliği'nin 'Alkol Satışı ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi' konulu genel emrinin, özellikle alkol tüketiminin halka açık park, piknik, mesire alanları, sahil ve plaj gibi mekanlarda yasaklanmasına yönelik kısmı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi'nin 27 Aralık 2024 tarihli ve kararı ile iptal edilmiştir.

Siyasi iktidarca yapılan düzenlemelerle, kuvvetler ayrılığının tamamen ortadan kaldırıldığı, yargın da bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybederek iktidarın kontrolüne girdiği şu günlerde; üzerlerindeki her türlü baskıya rağmen iktidarın böylesi hukuksuz bir işleminin iptali kararının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Anılan iptal kararı; temel hak ve özgürlüklerin ancak yasayla sınırlanabileceğinin ve kamu düzeni ile kişisel özgürlükler arasındaki dengenin hukukun öngördüğü sınırlar çerçevesinde korunması ve idari işlemlerin yasal dayanağı olması gerektiğine vurgu yaparken; idarenin de eylem ve işlemlerinde özgürlükleri esas alan, her türlü inanç ve ideolojiden arınmış bir uygulama içinde olması gerektiğini de ortaya koyar.  Böylece bu karar anayasamızda yer alan laik, demokratik hukuk devleti ilkesine de bir gönderme yapar.

Nitekim anayasamıza göre, temel hak ve özgürlüklerin korunması, yalnızca ve açıkça kanunla öngörülen durumlarda sınırlanabilir. İşte bu iptal kararı da idareye (dolayısıyla, anayasa tanımayan siyasi iktidara), eylem ve işlemlerinin meşruiyetini ancak ve ancak anayasadan alabileceğini söylüyor. İlgili mahkeme kararının bu prensipleri teyit etmesi, demokratik ve laik hukuk düzenine olan bağlılığımızı güçlendirmektedir.

Laiklik Meclisi olarak biz de bu ülkede artık çok az da olsa hala bağımsız ve tarafsız karar verebilen, anayasamızın öngördüğü laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklerine uygun hüküm veren yürekli hakimler olduğunu gösteren bu iptal kararına sonuna kadar sahip çıkıyor; İstanbul Valiliği'ni, bu karar doğrultusunda gereğini yapmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İstanbul, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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