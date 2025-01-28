Laiklik Meclisi'nden Valiliğe Tepki

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(ANKARA)- Laiklik Meclisi, İstanbul Valiliğinin kamu kurumlarında cuma namazının çalışma saatine denk gelmesinin mesai kaybına yol açmayacağını belirten açıklamasına tepki göstererek, "Laik bir ülkede kamu alanı ile dinsel uygulamalar birbirinden ayrı olmak zorundadır. Kamu hizmetleri dinsel ihtiyaçlara ve uygulamalara göre düzenlenemez. alilik yazısı laik hukuk yerine, şer'i hükümlerin hayata geçirilmesinin yeni bir adımıdır" ifadelerini kullandı.

Laiklik Meclisi, İstanbul Valiliğinin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp cuma namazına gidenlere ilişkin yayımladığı açıklamasına tepki gösterdi. Laiklik Meclisince yapılan açıklamada, laiklik ilkesinin hiçe sayıldığı vurgulandı ve kamu hizmetlerinin dinsel ihtiyaçlara göre düzenlenemeyeceği belirtildi. Laiklik Meclisinin açıklaması şöyle:

"Siyasi iktidarın Cumhuriyet ve laiklik karşıtı uygulamalarının yanı sıra mülki idare amirlikleri ile kamu kuruluşlarının da Anayasa'nın laiklik ilkesini hiçe sayan, dini referansları dikkate alarak yaptıkları düzenlemeler kabul edilemez.

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine yönelik farklı uygulamalar ve aksaklıklar olduğu iddiasıyla, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 2016/1 Sayılı Genelgesine atıfla, dini inanç hürriyetini gerekçe göstererek, kamu kurumlarına gönderdiği yazıda; cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi durumunda, isteyen kamu görevlilerine mesai kaybı olmaksızın idari izin verilmesi gereğini iletmiştir.

Söz konusu yazıda, Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı bir biçimde Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016 yılında yayınladığı 1 Sayılı Genelgesi gerekçe gösterilmektedir. Valiliğin ilettiği yazı da 2016 yılındaki Başbakanlık genelgesi de hem Anayasa'nın laiklik ilkesine hem de kamu hizmetinin düzenliliği ve sürekliliği ilkesine aykırıdır.

"Kamu çalışanlarına baskı ve ayrımcılıktır"

Laik bir ülkede kamu alanı ile dinsel uygulamalar birbirinden ayrı olmak zorundadır. Kamu hizmetleri dinsel ihtiyaçlara ve uygulamalara göre düzenlenemez. Mesai saatlerinin dini inanç ve ibadet anlayışlarına göre ayarlanması, söz konusu genelgede iddia edildiği gibi din ve inanç özgürlüğü ile ilgili değildir, aksine belli bir dini ve mezhepsel dayatmanın yaşama geçirilmesidir. Kamu çalışanlarına baskı ve ayrımcılıktır.

Anayasa'ya, laiklik ilkesine ve yürürlükte olan Devrim Kanunları'na aykırı olan söz konusu valilik yazısı laik hukuk yerine, şer'i hükümlerin hayata geçirilmesinin yeni bir adımıdır. Laiklik Meclisi, Cumhuriyet'in ve laikliğin tasfiyesinde gelinen aşamayı gösteren bütün bu karşı devrimci uygulamalara karşı; laikliğe sahip çıkan yurttaşları bir kez daha mücadeleye ortak olmaya çağırır."