Lala Mustafa Paşa 446. Yılında Anıldı

Kıbrıs, Şirvan ve Gürcistan fatihi unvanıyla anılan Osmanlı devlet adamı Lala Mustafa Paşa, vefatının 446. yıl dönümünde Eyüpsultan'da düzenlenen etkinlikte rahmet ve şükranla yad edildi.

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi'nde, yazar Mehmet Nuri Yardım'ın düzenleyip sunduğu "Eyüpsultan'ın Ebedi Sakinleri" programları çerçevesinde Lala Mustafa Paşa için bir anma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde, Lala Mustafa Paşa'nın Eyüpsultan Camii haziresinde bulunan türbesi ziyaret edildi. Ziyaret esnasında dualar edildi.

Tarihçi yazar Nurettin Taşkesen, toplantıda Lala Mustafa Paşa'nın hayatını, kazandığı zaferleri ve unutulamayan büyük hizmetlerini sunum eşliğinde katılımcılara anlattı.

"Kıbrıs'ın fethi, Osmanlı'nın Akdeniz'deki gücünü pekiştirdi"

Taşkesen, AA muhabirine, sadrazamlığa kadar yükselen Lala Mustafa Paşa'nın en önemli yanının "Kıbrıs Fatihi" unvanı olduğunu söyledi.

Taşkesen, Lala Mustafa Paşa'nın Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim'in lalası, yani eğitmeni olduğunu hatırlatarak, "2. Selim padişah olduğu zaman Kıbrıs seferine Lala Mustafa Paşa'yı serdar tayin etmiştir. 1570-1571 yıllarında Kıbrıs'a sefer yapılmış ve ada fethedilmiştir. Bugünkü Kıbrıs'ın Türk ve Müslüman olmasının temelinde Lala Mustafa Paşa'nın büyük emeği vardır." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ın o dönemde de Doğu Akdeniz'in çok önemli ve stratejik bir merkezi olduğunu anlatan Taşkesen, şunları kaydetti:

"O gün bir de korsanlık ve Venediklilerin varlığı söz konusuydu. Padişah 2. Selim bunları ortadan kaldırmak için böyle bir sefer düzenledi. Hatta tarihçiler, Sokullu Mehmet Paşa'nın buna muhalefet etmesine rağmen padişah ve Lala Mustafa Paşa'nın karar vererek bu sefere çıktıklarını kaydeder. Kıbrıs'ın fethi, Osmanlı'nın Akdeniz'deki gücünü pekiştirmiş ve Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmesini sağlamıştır. Bugün de mavi vatan kavramıyla Kıbrıs'ın vazgeçilmez stratejik bir ada olduğunu hepimiz biliyoruz. Gelecekte daha iyiye gitmesini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başlı başına bir devlet olarak tanınmasını temenni ediyoruz."

"Liyakatiyle makamlara gelmesi gençlere örnektir"

Büyük devlet adamı Lala Mustafa Paşa'nın bugünün idareci adayları ve gençleri için örnek alınacak nitelikleri bulunduğuna işaret eden Taşkesen, "Çok azimli, ilmi ve hayır yönü olan bir insandı. Sokullu Mehmed Paşa gibi o da çocukken Bosna'dan saraya getirilmiş bir devşirmeydi. Orada kendi emeğiyle, gayretiyle kendini yetiştirmiş ve liyakatiyle bir makama gelerek yükselmiştir. Herhangi bir yere dayanmadan bir insanın kendi kendini yetiştirerek ilmen veya fikren layık olduğu yerleri elde edebilmesi önemli bir mesajdır. Liyakatiyle makamlara gelmesi gençlere örnektir." ifadelerini kullandı.

Programın Lala Mustafa Paşa'nın kabrinin de bulunduğu Eyüp Sultan'da yapılmasının önemini vurgulayan Taşkesen, "Lala Mustafa Paşa da Ebu Eyyüb el-Ensari Hazretleri'nin komşusu. Türbesi Eyüp Sultan Camii'nin bahçesinde, türbeye o kadar yakın ki adeta bitişiğinde. Hiçbir sultana nasip olmayacak kadar Ebu Eyyüb el-Ensari Hazretleri'nin yakınında bulunması çok önemli bir şey. Vefatı 7 Ağustos 1580, biz de inşallah vefatının yıl dönümünde kendisini rahmetle yad ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.