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Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Belediyedeki makamında gazetecilerle bir araya gelen Geldi, altyapı ve üstyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Geldi, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz gibi ilçemizin eksiklerini tamamlamak adına çalışmalara başladık. Bayram öncesi mezarlıkların bakımını yaptık. Bayramda komşularımızla birlikte şükür duası yaptık. Belediyenin mali durumunu inceledik ve halkımızla bunu paylaştık. Toplam 23 milyon 901 bin 680 liralık borcumuz bulunuyor.

Uzun zamandır arızalı olan su kuyusu pompasının onarımı yapıldı. Bir yandan doğal gaz çalışmaları sürüyor. Bozulan yolların yenilenmesi için de üstyapı çalışmalarımız olacak. TOKİ konutlarının bozuk olan yollarının da bakımı yapıldı."

Geldi, 5 Mayıs Pazar günü ilçede Kakava- Hıdrellez Şenliği düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

İpsala'nın köylerinde su fiyatı değişikliği

İpsala ilçesine bağlı köylerde suyun tonu 25 liraya çıkarıldı.

Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığında ilçedeki düğün salonunda Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından üye seçimlerinin yapıldığı toplantıda köylerdeki su fiyatının tonu 17 liradan 25 liraya yükseltildi, çöp vergisi fiyatı ise 30 liradan, 50 liraya çıkarıldı.

İpsala Muhtarlar Derneği Başkanlığına Turgay seçildi

İpsala Muhtarlar Derneği Başkanlığına Aliçopehlivan Köyü Muhtarı Çağlar Turgay seçildi.

Derneğin lokalinde düzenlenen İpsala Muhtarlar Derneği Genel Kurul Toplantısında Turgay başkanlığa, Şaban Bilir, İsmail Yıldız, Sezgin Alyanak, Osman Baş ise yönetim kurulu üyeliklerine seçildi.

Turgay, önceki dönem başkanı Naci Batur'a teşekkür etti.

Değerlendirme toplantısı

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda bir hedefler ve projeler hakkında bir sunum yaptı. Toplantıya katılan akademisyenler ise toplumsal hizmet, paydaş iş birlikleri konuları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz ve akademisyenler katıldı.

İlkdoğmuş, Hacıköy'ü ziyaret etti

Edirne İl Genel Meclisi AK Partili Üyesi Hakan İlkdoğmuş, İpsala ilçesine bağlı Hacıköy'ü ziyaret etti.

İlkdoğmuş, Hacıköy Muhtarı Osman Baş'tan taleplere yönelik bilgi aldı.

Yol yapım çalışmalarını da inceleyen İlkdoğmuş, "Tüm muhtarlarımızın ilettikleri taleplerini alıp, ivedilik ile çözüp vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.