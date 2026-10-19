Lalapaşa\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için değerlendirme toplantısı yapıldı

Lalapaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için değerlendirme toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Lalapaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı için değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kaymakam Mustafa Çolak başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı; 103. yıl dönümü hazırlıkları ele alındı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Mustafa Çolak başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.
Toplantıda, Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler, tören hazırlıkları ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.
Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün coşku ve gurur içerisinde kutlanması amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: AA
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