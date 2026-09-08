Lalapaşa\'da köylerin talepleri Kaymakam Çolak başkanlığında masaya yatırıldı

Lalapaşa ilçesinde köylerin ihtiyaç ve taleplerinin değerlendirildiği Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak başkanlığında İlçe Sosyal Yaşam Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, ilgili kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, köylerin ihtiyaç ve talepleri, devam eden çalışmalar ile vatandaşlar tarafından muhtarlara iletilen konular ele alındı.

Talep ve ihtiyaçlara yönelik yapılması planlanan çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.