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Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı Başladı

Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı Başladı
07.07.2025 13:46
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31. Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı, 2.000'den fazla işletmenin katılımıyla açıldı.

LANZHOU, 7 Temmuz (Xinhua) -- 31. Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı, pazar günü 2.000'den fazla yerli ve yabancı işletmenin katılımıyla ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'da başladı.

Endonezya bu yıl fuara onur konuğu olarak katılırken aralarında Almanya, İspanya, Rusya, Malezya ve İran'ın da bulunduğu 20'den fazla ülkenin temsilcileri de fuarda yer alıyor. Çin'den 18 belediye, eyalet ve özerk bölge ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden temsilcilerin de iştirak ettiği fuara katılımın önceki yıllara göre daha fazla olduğu kaydedildi.

Fuarda uluslararası İpek Yolu işbirliği, bölgesel etkileşim, tüketim malları ve Gansu'nun önde gelen sektörlerine yönelik dört sergi alanında ekipman imalatı, petrokimyasallar, biyotıp, yeni malzemeler, yeni enerji, havacılık, tarım ve veri bilgisi sektörlerine ait ürünlerin sergilendiği belirtildi.

Fuar kapsamında 30'dan fazla forum ve ticari etkinlik düzenlenecek.

Endonezya'nın Çin Büyükelçisi Djauhari Oratmangun, ülkesinden fuara katılan 16 firmanın kahve, gıda, el sanatları ve geleneksel batik ürünlerini sergilediğini belirterek, iki ülkenin yenilenebilir enerji, modern tarım ve kültür turizmi alanlarındaki işbirliğini derinleştirmesini beklediklerini ifade etti.

İlki 1993'te düzenlenen fuar, o günden bu yana Gansu'nun en önemli uluslararası ekonomik etkinliği konumunda. Fuarda bu yıl yeni enerji ekipmanları, tarımsal işleme, yeni malzemeler ve dijital teknoloji gibi sektörlerde toplam 650 milyar yuan (yaklaşık 90,9 milyar ABD doları) tutarında 1.181 yatırım projesine yönelik anlaşmalar imzalandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Endonezya, Ekonomi, Kültür, Enerji, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

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