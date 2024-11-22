Laos'ta Metil Alkol Zehirlenmesi: 6 Turist Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Laos'ta Metil Alkol Zehirlenmesi: 6 Turist Hayatını Kaybetti

Vang Vieng'de metil alkol zehirlenmesinden 6 turist yaşamını yitirdi, olayla ilgili gözaltılar var.

22.11.2024 13:16
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Laos'un Vang Vieng kentinde 6 turist, etil alkole daha ucuz bir alternatif olarak içeceklere eklenen ve ciddi zehirlenmelere veya ölüme neden olabilen bir madde olan metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

The Guardian'ın haberine göre, son kurban olan Avustralyalı Holly Bowles ile birlikte 6 turist metil alkolden zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Bowles'ın ölümü, Laos polisinin Bowles'ın dün vefat eden arkadaşı Bianca Jones ile kaldığı "Nana backpacker" pansiyonun müdürü ve sahibini gözaltına almasından kısa bir süre sonra duyuruldu.

Taylandlı yetkililer, pansiyondaki odalarında hasta halde bulunup acil tedavi için Tayland'a götürülen ikiliden Jones'un "vücudunda bulunan yüksek seviyedeki metil alkol nedeniyle beyninin şişmesi" sonucu öldüğünü doğruladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 28 yaşındaki Simone White'ın da Laos'ta öldüğünü ve ölümünün metil alkol zehirlenmesinden kaynaklandığından şüphelenildiğini açıkladı.

Bir ABD'li ve iki Danimarkalı turist de yakın zamanda Vang Vieng'de hayatını kaybetti, ancak ölüm nedenlerine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Laos Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından birinin Laos'ta rahatsızlandığını ve metil alkol zehirlenmesinin olası bir kurbanı olduğunu bildirdi.

Vang Vieng'in turizm polis bürosunda çalışan ve ismi verilmeyen bir memur, olayla ilgili olarak birkaç kişinin gözaltına alındığını ancak herhangi bir suçlamada bulunulmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Laos'a seyahat eden vatandaşlarına Vang Vieng'de metil alkol içeren alkollü içeceklerin tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, hayatını kaybeden Bowles hakkında, "Holly Bowles'un trajik ölümü tüm Avustralyalıları derinden üzmüştür." ifadesini kullandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, dün 19 yaşındaki bir Avustralyalının acil tedavi için sevk edildiği Tayland'daki bir hastanede öldüğünü ve arkadaşının da "yaşam mücadelesi" verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Laos'ta Metil Alkol Zehirlenmesi: 6 Turist Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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