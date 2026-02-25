Lapid'den 'Büyük İsrail' Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lapid'den 'Büyük İsrail' Desteği

25.02.2026 03:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail muhalefet lideri Lapid, Huckabee'nin 'Büyük İsrail' görüşünü desteklediğini açıkladı.

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin gündeme getirdiği Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşüne destek verdiğini belirtti.

İsrail'in Kipa Haber internet sitesine konuşan Lapid, İsrail'in sınırlarının "Tevrat'ta belirtilen sınırlar" kadar genişletilmesi fikrine destek verdiğini açıklayarak, "Büyük İsrail" ideali doğrultusunda sınırların "Irak'a kadar uzanabileceğini" savundu.

Lapid, Huckabee'nin Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğu" yönündeki açıklamasına destek vererek, "Yahudilere büyük, geniş, güçlü bir toprak ve bizler, çocuklarımız ve çocuklarımızın çocukları için güvenli bir sığınak sağlayacak her şeyi destekliyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in sınırlarının ne kadar geniş olması gerektiği sorusuna, "mümkün olduğunca geniş" cevabını veren Lapid, bu konuda "güvenlik, siyaset ve zamanlama gibi unsurların göz önünde bulundurulması gerektiğini" ve İsrail topraklarının Irak'a kadar uzanabileceğini savundu.

Lapid, "Siyonizm Tevrat'a dayanmaktadır, İsrail toprakları üzerindeki yetkimiz kutsal kitaba dayalıdır, İsrail'in Tevrat'taki sınırları çok açıktır. İsrail toprakları üzerindeki mülkiyet tapumuzun Tevrat olduğuna inanıyorum, dolayısıyla sınırlar Tevrat'ın sınırlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid, daha önceden iki devletli çözüme destek vermesiyle biliniyordu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia eden Huckabee, İsrail'in tüm bölgeyi kontrol etmesi ihtimali hakkında "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

Huckabee'nin bu ifadeleri bölge ülkelerinde sert tepkiye neden olmuş; Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülke yayımladıkları ortak açıklamada, bu sözleri "tehlikeli ve kışkırtıcı" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lapid'den 'Büyük İsrail' Desteği - Son Dakika

ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

00:59
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama
"İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
00:51
Inter’i mahvettiler 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 04:57:06. #7.11#
SON DAKİKA: Lapid'den 'Büyük İsrail' Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.