Lapid'den Netanyahu'ya Destek - Son Dakika
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Lapid'den Netanyahu'ya Destek

Yair Lapid, Ben-Gvir'in çekilme tehdidine rağmen Netanyahu'ya ateşkes için destek vereceğini açıkladı.

17.01.2025 00:16
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İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girmesi halinde hükümetten çekileceğini duyurması üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine siyasi destek vaat etti.

Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Netanyahu'ya Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının onaylanması ve yürürlüğe girmesi için siyasi destek verebileceğini duyurdu.

Ben-Gvir'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı yaptığı açıklamanın ardından Lapid, "Binyamin Netanyahu'ya diyorum ki, korkmayın ya da gözünüzü korkutmayın, esir takası anlaşmasını yapmak için ihtiyacınız olan her türlü siyasi desteği alacaksınız." ifadesini kullandı.

Lapid, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının onaylanması ve uygulanmasının "tüm anlaşmazlıklardan daha önemli olduğunu" savundu.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini duyurmuştu.

Ben-Gvir, "Bu pervasız anlaşma onaylanır ve uygulanırsa, Yahudi Gücü Partisi hükümetin bir parçası olmayacak ve hükümetten çekilecektir." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Meclisinde, 7 sandalyeye sahip olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi işbirliği yapmaları durumunda hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebiliyor.

İsrail siyasi sistemine göre, hükümetin iktidarda kalabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'te en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Netanyahu'nun iktidar koalisyonu mevcut tabloda 68 milletvekili tarafından destekleniyor.

İsrail'de Lapid'in liderliğini yaptığı ana muhalefet partisi Gelecek Var, Meclis'te 24 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Kaynak: AA

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