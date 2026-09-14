Lapid'den Netanyahu'ya destek şartı, Ultra-Ortodoks fonları kesilsin

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savunma bütçesinin artırılması için destek talebine "yolsuzluk fonlarının" ve Ultra-Ortodoks kesime ayrılan fonların iptal edilmesi şartıyla destek vereceğini belirtti.

Ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu ile savunma bütçesinin artırılmasına ilişkin görüşme hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Netanyahu'nun görüşmede İsrail ordusunun bütçesinin artırılmasına ilişkin bütçenin yeniden oylanmasını talep ettiğini belirten Lapid, "Öneriyi destekliyorum ve fon transferlerinin arkasında duruyorum. Çünkü İsrail ordusunu güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Savunma bütçesinin orta sınıfa ve yedek askerlere yeni vergiler yüklenerek artırılmasına karşı olduğunu belirten Lapid, "Bunun yerine koalisyonun yolsuzluk fonlarının ve şu anda Ultra-Ortodoks kesimin askerlikten kaçışını finanse etmek için aktardığınız on milyarlarca şekilin iptal edilmesini öneriye dahil edin." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, savunma bütçesinin artırılmasına destek vermesi için ana muhalefet lideri Lapid'den görüşme talep etmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN daha önce İsrail ordusundaki mali krizin Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırıları olumsuz etkilediğini aktarmıştı.

İsrail'deki aşırı sağcı hükümet, 2026 yılı bütçesinden yaklaşık 143 milyar şekeli (47,3 milyar dolar) savunma bütçesi olarak belirlemişti.

Ancak İsrail'in İran ve Lübnan'a saldırılarının ardından Başbakan Netanyahu, bütçenin 183 milyar şekele (60,6 milyar dolar) çıkarılması talimatını vermişti.