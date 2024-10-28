Lapid'den Netanyahu'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
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Lapid'den Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Yair Lapid, Netanyahu'yu rüşvetle suçlayarak dindar Yahudilerin askerlikten muaf tutulmasına tepki gösterdi.

28.10.2024 19:46
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İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu koalisyon ortaklarına "rüşvet vermekle" suçladı.

Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Meclisi'nin (Knesset) yasama çalışmalarına yeniden başlaması sonrasında dindar Yahudileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

" Gazze'de Hamas'ın elinde halen kadın askerler varken, İsrail hükümeti (askerden) kaçma yasasına destek veriyor." ifadelerini paylaşan Lapid, yasa tasarısına tepki gösterdi.

Lapid, Netanyahu hükümetini "vatanseverlere ihanet etmekle" suçlayarak, "Bu utanç verici yasaya karşı mücadele edeceğiz." şeklinde tepki gösterdi.

Dindar Yahudilerin askerlikten muaf tutulması konusunda Lapid, "Netanyahu, savaşa asker gönderirken, siyasi olarak ayakta kalabilmek için koalisyon ortaklarına rüşvet veriyor." ifadeleriyle hükümeti eleştirdi.

İsrail muhalefetindeki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da yasa tasarısının "milletin birliğine ve gücüne zarar verdiğini" belirterek, Netanyahu hükümetinden "(askerlikten) kaçma yasasını iptal etmesini" istedi.

Liberman, İsrail'de yaşayan herkesin 18 yaşında zorunlu askerlik yapması için bir yasa çıkarılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lapid'den Netanyahu'ya Sert Eleştiri - Son Dakika

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