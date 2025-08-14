Lapseki\'de 500 Aileye Kömür Dağıtımı Başladı

Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçe merkezi, belde ve köylerde ihtiyaç sahibi 500 aileye kömür dağıtımına başladı.
Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen 300 aileye, her haneye 750'şer kilogram olmak üzere toplam 375 ton kömürün ücretsiz olarak teslim edileceği bildirildi.
Dağıtımın yaklaşık 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
