Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü dağları, beyaz örtüsüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşarken, bazı araçların kayganlaşan zeminde yoldan çıkması nedeniyle ekipler çalışma başlattı.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri zincir bulundurmaları ve hız limitlerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
