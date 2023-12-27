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Lapseki'de Belediye Zabıtası Marketlerde Fiyat Denetimi Yaptı - Son Dakika
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Lapseki'de Belediye Zabıtası Marketlerde Fiyat Denetimi Yaptı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye zabıta ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün çeşidinde fiyat ve etiket kontrolü yapıldı. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Lapseki\'de Belediye Zabıtası Marketlerde Fiyat Denetimi Yaptı
27.12.2023 - 12:29,
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Belediye ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde fiyat artışlarını kontrol etti.

Zabıta ekipleri, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek adına gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün çeşidinde fiyat ve etiket kontrolü gerçekleştirdi.

İlçedeki market denetimlerinin belirli aralıklarla devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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Çanakkale, Lapseki, Zabıta, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Lapseki'de Belediye Zabıtası Marketlerde Fiyat Denetimi Yaptı - Son Dakika
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