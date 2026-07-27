Lapseki\'de Şeftali Festivali\'nde Sünnet Şöleni

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Şeftali Festivali kapsamında 11 çocuk sünnet ettirildi.

Lapseki Devlet Hastanesinde sünnet işlemleri tamamlanan çocuklar için sahil sosyal tesislerinde şölen düzenlendi. Mevlid-i Şerif okutulan programda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, programda yaptığı konuşmada, sünnet şölenine uzun yıllardır sponsorluk yapan ve vefat eden hayırsever iş insanı İskender Kaya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Etkinliğe Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ve vatandaşlar katıldı.