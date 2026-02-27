Lapseki\'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Çanakkale'nin Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

İftara, Lapseki Kaymakamı Ekinci, Lapseki Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan, şehit aileleri ve gaziler ile diğer ilgililer katıldı.

Ekinci, yaptığı konuşmada, ramazan ayında aynı sofrada buluşmanın, huzurunu ve heyecanını yaşadığını kaydetti.

Ramazan sadece kalplere sabrı değil hayatın hakikatini de fısıldadığını anlatan Ekinci, "Baki kalan insanın ardındaki bıraktığı hayır, iyilik ve güzel sedadır. Ramazan boyunca bu duygularla hareket etmenin önemini belirtmek istedim. Hepinizin ramazan ayı mübarek olsun." dedi.