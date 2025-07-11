Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yangına sebebiyet verdikleri iddiasıyla 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Lapseki'ye bağlı Mecidiyeköy'de saat 15.30 sıralarında iki kişinin attığı sigara izmaritinden kaynaklanan yangın meydana geldiği belirtildi.
Yangının söndürüldüğü aktarılan açıklamada, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Lapseki'de Yangın: 2 Şüpheliye Adli İşlem - Son Dakika
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