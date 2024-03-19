Lapseki Kaymakamı Şehit yakınları ve gaziler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde ilçe kaymakamlık tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verdi.
Lapseki Öğretmen evinde18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere verilen iftar yemeğine, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Koç, Savcı Mehmet Emrah Toprak, Hakim Nuh Mehmet Koca,Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Engin Gür, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut ve daire müdürleri katıldılar.
İftar yemeği sonrasında kısa bir konuşma yapan Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk "Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık, afiyet diliyorum her daim kapımız sizlere sonuna kadar açık, bir telefon kadar yakınız sizler bize emanetsiniz hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.
Lapseki Belediye başkanı Eyüp Yılmaz ise "Bu akşam birlikte sizlerle iftar yapmaktan, sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bugün özel bir gün 18 Mart Çanakkale savaşlarının109.yıldönümü tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, hakkın rahmetine kavuşan gazilerimizin mekanları cennet olsun." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Lapseki Kaymakamı Şehit yakınları ve gaziler ile iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı sarayının şubat ayı harcamasının geçen yıla göre 3'e katlandığını belirtti. Sarayın harcamalarının artmasına rağmen emekliye kaynak ayrılmadığını vurgulayan Bulut, vatandaşın borç yükünün arttığını ifade etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek olan Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarışacak milli sporculara başarılar diledi. Oyunlarda mücadele edecek tüm sporculara başarılar dileyen Bakan Bak, down sendromlu sporcuların kazanma azmi ve centilmence mücadelelerinin tüm madalya ve kupaların üzerinde olduğunu belirtti.
Elazığ'da Ramazan ayında camilerde mukabele geleneği devam ediyor. Hz. Muhammed ve Hz. Cebrail'in Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği, İmam-ı Azam ve İzzet Paşa ile Saray camilerinde yaşatılıyor. Genç hafızlar ve öğrencilerin de katıldığı mukabele, camii cemaati tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında çarşıda ve cami önlerinde dilenenlere yönelik çalışma başlattı. Denetimlerde yakalanan 2 dilenci idari para cezasıyla gönderildi.
Adana'da günübirlik kiralık dairede kalan bir kişi tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. İlgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor maçı sonrası oyuncularının hayati tehlike yaşadığını ve kendilerini savunduklarını söyledi. Branco, oyuncularının nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini ve suçlamaların temelsiz olduğunu belirtti.
Hatay'da kurulan İsa Mesih Kilisesi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak Hıristiyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve usulüne uygun olarak ikamet eden yabancı uyruklu Hıristiyanlar'ın temel kurallara uygun olan dini, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumda sevgi ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Kayapa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, Kayapa'da çöplük yapılmayacağını söyledi. Bozbey, çöp alanının rehabilite edilerek yeşil bir alan yapılacağını belirtti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği sağlayacak.