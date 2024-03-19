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Lapseki Kaymakamı Şehit yakınları ve gaziler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde ilçe kaymakamlık tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verdi.

Lapseki Öğretmen evinde18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere verilen iftar yemeğine, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Koç, Savcı Mehmet Emrah Toprak, Hakim Nuh Mehmet Koca,Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Engin Gür, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut ve daire müdürleri katıldılar.

İftar yemeği sonrasında kısa bir konuşma yapan Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk "Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık, afiyet diliyorum her daim kapımız sizlere sonuna kadar açık, bir telefon kadar yakınız sizler bize emanetsiniz hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

Lapseki Belediye başkanı Eyüp Yılmaz ise "Bu akşam birlikte sizlerle iftar yapmaktan, sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bugün özel bir gün 18 Mart Çanakkale savaşlarının109.yıldönümü tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, hakkın rahmetine kavuşan gazilerimizin mekanları cennet olsun." diye konuştu.