 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lapseki Kaymakamı Yeni Yıl Dolayısıyla Görev Başındaki Personeli Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Lapseki Kaymakamı Yeni Yıl Dolayısıyla Görev Başındaki Personeli Ziyaret Etti

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ile birlikte yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti. Kaymakam Öztürk, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, itfaiye birimi, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ziyaret ederek bilgi aldı. Ziyaretlerin ardından Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz, 2024 yılında barış, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

Lapseki Kaymakamı Yeni Yıl Dolayısıyla Görev Başındaki Personeli Ziyaret Etti
01.01.2024 - 09:59,
Abone Ol

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti.

Kaymakamı Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ile yeni yıl dolayısıyla Lapseki ilçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Öztürk ve beraberindeki heyeti, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut ile görevi başındaki polis memurları karşıladı.

İlçedeki tedbirlerle ilgili bilgi alan Kaymakam Öztürk ve beraberindekiler daha sonra Lapseki Devlet Hastanesine gitti.

Acil servis ve diğer birimlerde yatan hastaları ziyaret eden Öztürk, hastane müdür yardımcısı Naciye Güneş'ten hastaların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Lapseki Belediyesi itfaiye birimini ziyaret eden heyet daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ardından Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "2023 yılının son dönemlerinde İsrail'in yapmış olduğu saldırılar sonrasında da büyük bir felaket yaşandı ve 20 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Savaşların, depremlerin, sel ve yangın felaketlerinin olmadığı, barışın olduğu bir 2024 yılı olmasını diliyoruz. Başta Lapsekili hemşerilerimiz olmak üzere tüm ülkemizin vatandaşlarına ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde 2024 yılı diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emre Öztürk, Eyüp Yılmaz, Lapseki, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lapseki Kaymakamı Yeni Yıl Dolayısıyla Görev Başındaki Personeli Ziyaret Etti - Son Dakika


09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12
Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49
İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
08:33
Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı
08:26
İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti
08:17
İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi
07:49
Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı
07:31
Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü

Son Dakika
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
08:33 Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı
08:26 İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti
08:17 İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi
07:49 Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı
07:31 Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 10:29:20. #1.13#
SON DAKİKA: Lapseki Kaymakamı Yeni Yıl Dolayısıyla Görev Başındaki Personeli Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement