Lapseki Kaymakamı Yeni Yıl Dolayısıyla Görev Başındaki Personeli Ziyaret Etti

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki personeli ziyaret etti.

Kaymakamı Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ile yeni yıl dolayısıyla Lapseki ilçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Öztürk ve beraberindeki heyeti, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut ile görevi başındaki polis memurları karşıladı.

İlçedeki tedbirlerle ilgili bilgi alan Kaymakam Öztürk ve beraberindekiler daha sonra Lapseki Devlet Hastanesine gitti.

Acil servis ve diğer birimlerde yatan hastaları ziyaret eden Öztürk, hastane müdür yardımcısı Naciye Güneş'ten hastaların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Lapseki Belediyesi itfaiye birimini ziyaret eden heyet daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ardından Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "2023 yılının son dönemlerinde İsrail'in yapmış olduğu saldırılar sonrasında da büyük bir felaket yaşandı ve 20 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Savaşların, depremlerin, sel ve yangın felaketlerinin olmadığı, barışın olduğu bir 2024 yılı olmasını diliyoruz. Başta Lapsekili hemşerilerimiz olmak üzere tüm ülkemizin vatandaşlarına ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde 2024 yılı diliyorum." diye konuştu.