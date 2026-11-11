Lapseki'de 9 yaşındaki Emir'in isteği yerine geldi: Tekerlekli sandalyesiyle artık okul salonuna çıkabiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Lapseki'de 9 yaşındaki Emir'in isteği yerine geldi: Tekerlekli sandalyesiyle artık okul salonuna çıkabiliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Lapseki\'de 9 yaşındaki Emir\'in isteği yerine geldi: Tekerlekli sandalyesiyle artık okul salonuna çıkabiliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Lapseki\'de 9 yaşındaki Emir\'in isteği yerine geldi: Tekerlekli sandalyesiyle artık okul salonuna çıkabiliyor
Haber Videosu

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan 4. sınıf öğrencisi Emir Dursun, birinci kattaki salona ulaşamadığı için okul etkinliklerinin bir kısmına katılamıyordu. Durumu Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci'ye ileten Emir için okulun bahçesine asansör kuruldu. Baba Gökhan Dursun, emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, bir tür kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı olan İsmail Baykut İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Dursun'un (9) okulun spor ve konferans salonundaki etkinliklere rahatça katılabilmesi için kaymakamlığın öncülüğünde asansör yaptırıldı. Baba Gökhan Dursun, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Emir artık salonda tribünde oturup, müsabakaları, etkinlikleri izleyebiliyor" dedi.

Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan DMD hastası Emir Dursun, 2 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'dan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine taşındı. Şu an 4'üncü sınıf öğrencisi olan Dursun, buradaki İsmail Baykut İlkokulu'na kaydettirildi. Ancak Dursun, okulun spor ve konferans salonunun birinci katta olması nedeniyle burada yapılan çeşitli etkinliklere katılmakta güçlük yaşamaya başladı. Dursun, durumu bir gün parkta gezerken karşılaştığı Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci'ye iletti. Bunun üzerine Lapseki Kaymakamlığı'nın öncülüğünde Dursun'un daha rahat eğitim görebilmesi için spor salonu ve konferans salonunun giriş bölümüne asansör yaptırıldı. Dursun, 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerini de asansörü kullanarak çıktığı salonda izledi.

KUCAĞIMIZDA, SIRTIMIZDA TAŞIYORDUK

Oğlu Emir için okuluna asansörün yapılması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökhan Dursun, "Emir, DMD, hastası. Lapseki'ye taşındığımızda okulları araştırdık. En iyi okulun İsmail Baykut İlkokulu olduğuna kanaat getirdik. Ardından da Emir'in kaydını yaptırdık. Buraya başladığımızda belli eksiklerimiz vardı. En başta konferans salonumuz vardı. Buraya ulaşım sağlayamıyorduk. Emir'i, birinci kattaki salona kucağımızda, sırtımızda taşıyorduk. Çok kilo aldığında taşıyamadığımız için katılamadığı etkinlikler oluyordu. Bir gün ailemle sahilde dolaşırken Kaymakam Bey'e denk geldik. Yanına çağırdı. Orada da Emir bu eksiğimizi dile getirdi. Durumu anlattık. O da sağ olsun, bir dediğimiz iki etmedi. Geçen yıl eğitim döneminde söyledik. Bu yılki eğitim dönemine yetiştirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Emir artık salonda tribünde oturup, müsabakaları, etkinlikleri izleyebiliyor" dedi.

ÖMÜRLÜK BİR ASANSÖR OLDU

Okul Müdürü Kadir Elmas, öğrencileri Emir ile 2 yıl önce tanıştıklarını belirtip, "İstanbul'daki bir okulumuzdan bize nakil olarak geldi. Öğrencimizin durumuyla ilgili velimizle görüştük. Okulumuzun fiziki şartlarını biz öğrencimize göre ayarlayacağımızı söylemiştik. Öğrencimiz için gerekli normal kullandığımız bina içerisindeki fizik şartları ayarladık. Ancak kullandığımız bir spor salonumuz ve konferans salonumuz ve etkinliklerimizi daha çok yaptığımız bir alan var. Bu alana da Emir'in rahat ulaşmasını sağlamamız gerekiyordu. Velimizin bir talebi vardı. Kaymakam beye ilettiğimizde onlar da çok olumlu karşıladılar. Sağ olsunlar devlet büyüklerimiz gerekli ne varsa yaptılar. Çok kısa bir sürede görmüş olduğunuz asansör okulumuzun bahçesine yapıldı. Şimdi öğrencimiz de rahatlıkla salonumuza çıkıp etkinliklerimizden faydalanabiliyor. Sadece Emir için değil bu ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımız için öğrencilerimiz için. Çünkü ömürlük, çok uzun süre kullanıma sahip bir asansör oldu" dedi.

ARTIK SALONA RAHATÇA ÇIKABİLİYOR

Asansöre kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Emir Dursun, "Asansör sayesinde artık spor ve konferans salonuna çıkabiliyorum. Arkadaşlarımın katıldığı etkinliklere ben de rahatça ulaşabiliyorum. Kaymakamımıza ve öğretmenlerime teşekkür ederim. Bu asansör onlar sayesinde yapıldı" dedi.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerÇanakkaleKonferansLapsekiEğitimGüncelEkinciSporEmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar İğrenç planı bozuldu Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama “7 şart yerine getirilmezse...“ İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..."
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı 12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Müge Anlı’da aylardır aranan baba ortaya çıktı Görenler aynı şeyi söyledi Müge Anlı'da aylardır aranan baba ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Amedspor transferde çıldırdı Hedefte dünya yıldızı var Amedspor transferde çıldırdı! Hedefte dünya yıldızı var
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
10:54
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
10:43
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10:42
Serdal Adalı’dan Talisca’yı bekleyenlere kötü haber
Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber
10:15
Arda Güler’in hakeme söyledikleri olay oldu İspanya onu konuşuyor
Arda Güler'in hakeme söyledikleri olay oldu! İspanya onu konuşuyor
10:04
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Değeri tam 110 milyon euro
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:36
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
09:09
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
09:07
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:58:40. #7.12#
SON DAKİKA: Lapseki'de 9 yaşındaki Emir'in isteği yerine geldi: Tekerlekli sandalyesiyle artık okul salonuna çıkabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android