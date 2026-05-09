Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 40 köye 3 ton kapasiteli su tankeri verildi.
Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Üyesi Halil Özer, su tankerlerinin teslim töreninde birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından su tankerleri köy muhtarlarına teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Lapseki'ye Su Tankeri Desteği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?