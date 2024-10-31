Lastik Dükkanında Hırsızlık

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, eskiden çalıştığı lastik tamiri dükkanına giren şüphelinin çelik kasadan para çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Canbalı Mahallesi Sağlık Sokak'taki Sadettin T'ye ait lastik tamiri dükkanına gece kafasındaki motosiklet kaskıyla giren bir şüpheli çelik kasadan para çaldı.

Sabah iş yerinden hırsızlık yapıldığını fark eden iş yeri sahibinin ihbarda bulunması üzerine Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, eski çalışan şüpheli Fatih A'nın iş yerinden ayrılırken kopyasını aldığı anahtarlarla iş yerine girip çelik kasayı açarak 30 bin lira çaldığını tespit etti.

Yakalanıp adliyeye sevk edilen Fatih A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.